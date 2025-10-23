Мадуро плаши Тръмп с руски ракети

Венецуела обяви, че разполага с 5000 руски преносими ракети земя-въздух, готови да бъдат използвани срещу американски сили в Карибския регион. Президентът Николас Мадуро направи изявлението на фона на рязко нарастващо напрежение с Вашингтон, който разполага военни кораби и самолети под претекст за борба с наркотрафика.

Руски ракети и „мир чрез сила“

„Имаме не по-малко от 5000 ракети „Игла-С“ на ключови позиции за противовъздушна отбрана, за да гарантираме мира“, заяви Мадуро по време на телевизионна церемония с висши военни командири. Системите, предназначени да свалят ниско летящи самолети, вече са били използвани по време на учения, проведени по лична заповед на венецуелския лидер.

Каракас разглежда засиленото присъствие на американски сили в Карибите като „генерална репетиция“ за операция по свалянето на Мадуро. Във Вашингтон обаче действията се представят като част от международна кампания срещу наркотрафика. Американската армия е унищожила най-малко осем плавателни съда, за които твърди, че са превозвали наркотици от Венецуела към Съединените щати.

Пентагонът обявява „въоръжен конфликт“

Пентагонът докладва пред Конгреса, че САЩ водят „въоръжен конфликт“ с латиноамериканските наркокартели, които вече се разглеждат като терористични организации. „Заподозрените контрабандисти са незаконни бойци“, се посочва в документа.

Според правозащитни експерти обаче подобна квалификация е спорна, а убийствата без съдебен процес остават нарушение на международното право, дори когато става дума за доказани трафиканти.

Регион в напрежение

Ескалацията в региона придоби и дипломатическо измерение. Колумбия отзова своя посланик във Вашингтон след остър спор между президента Густаво Петро и Доналд Тръмп. В същото време американският лидер заяви, че разполагането на сили в Карибите вече е „драстично намалило морския наркотрафик“ и предупреди, че е готов да удари трафикантите и по суша.

Анализаторите предупреждават, че новата конфронтация между Каракас и Вашингтон може да се превърне в най-сериозното военно напрежение в Западното полукълбо от десетилетия насам – при това на фона на нарастващо руско влияние в региона и риторика, която все повече напомня за Студената война.

