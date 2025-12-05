Мелания открадна шоуто на коледното дърво пред Белия дом

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп отново се оказа в центъра на вниманието - този път по време на традиционното палене на светлините на националното коледно дърво във Вашингтон. В една от най-студените вечери до момента тя успя да внесе топлина само с появата си, съобщава Асошиейтед прес.

Президентът Доналд Тръмп с усмивка обяви, че именно Мелания ще има честта да запали дървото, след което тържествено отброи от пет до нула. Тя се приближи напред, натисна бутона и мигновено зад гърба им избухна море от златни светлини - момент, който накара мнозина в публиката да извадят телефони и да заснемат първата дама вместо самото дърво.

Празничното събитие беше подплатено с изпълнения на „Бийч Бойс“, Матю Уест и редица кънтри звезди, но от страничните коментари в социалните мрежи стана ясно, че най-споделяната снимка след вечерта е именно тази на Мелания до бутона.

Снимка: Асошиейтед прес

Тръмп, в краткото си изявление, припомни постигнатото споразумение между Руанда и ДР Конго, както и повтори своите дългогодишни твърдения за изборите през 2020 г. Между другото той отбеляза, че се радва, че мандатите му не са последователни, защото ще бъде на поста догодина - точно навреме, за да посрещне Световното първенство по футбол и Летните олимпийски игри на американска земя.

Той не пропусна да благодари и на хората, които работят за сигурността и помощта при извънредни ситуации, включително полицаи, пожарникари и гранични служители, „които рискуват живота си всеки ден“. Но накрая, въпреки всички политически акценти, на събитието се говореше най-вече за едно - Мелания Тръмп, коледната й усмивка и златната светлина зад нея.

