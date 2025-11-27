Тръмп: Терор! Президентът изпрати 500 гвардейци и обеща възмездие

Американският президент Доналд Тръмп обяви стрелбата по членове на Националната гвардия във Вашингтон за терористично нападение, реагирайки категорично на "ужасния акт" от Флорида. Президентът, който е бил незабавно информиран, заяви в социалната си мрежа Трут соушъл, че "животното, което простреля двамата членове на Националната гвардия", ще плати висока цена. Той предприе незабавни мерки, като нареди изпращането на още 500 войници от Националната гвардия във Вашингтон.

Незабавна проверка на всички афганистанци

Държавният глава, цитиран от Ройтерс, заяви, че според Министерството на вътрешната сигурност нападателят е пристигнал в САЩ от Афганистан през 2021 г. Вследствие на този факт, президентът Тръмп изтъкна, че САЩ трябва да проверят отново всички чужденци, влезли в страната от Афганистан по времето на бившия президент Джо Байдън.

Трагичен край и противоречиви данни за жертвите

Полицията във Вашингтон съобщи, че е имало стрелба в близост до Белия дом. Двама членове на Националната гвардия на САЩ бяха простреляни. Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър заяви на пресконференция, че изстрелите са били насочени, като един човек е стрелял по членовете на Националната гвардия, и този човек е арестуван.

Ръководителят на ФБР Каш Пател първоначално съобщи, че двамата военни са в критично състояние, а американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум съобщи по-рано в Х за инцидента. В последвалата драматична поредица от събития, губернаторът на щата Западна Вирджиния, откъдето произхождат простреляните, заяви в социалната мрежа Х, че те са починали от раните си.

Въпреки че малко по-късно губернаторът Патрик Мориси съобщи за "противоречащи си информации" за здравословното им състояние, в крайна сметка той заяви, цитиран от Ройтерс, че двамата членове на Националната гвардия на САЩ са починали от раните си. "Тези смели хора от Западна Вирджиния дадоха живота си в служба на страната си", се казва в изявлението на Мориси.

