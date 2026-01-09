Тръмп открито подкрепи Орбан преди изборите в Унгария

Американският президент Доналд Тръмп пожела успех на унгарския премиер Виктор Орбан в предизборната му кампания в писмо, публикувано от Орбан на страницата му във Фейсбук и цитирано от Ройтерс. Писмото е с дата 10 декември миналата година.

В него Тръмп благодари на Орбан за поканата да посети Унгария и посочва, че неговият екип ще поддържа връзка с унгарския премиер относно графика на американския президент. Посланието се възприема като ясен политически жест в навечерието на кампанията.

Отношенията между Тръмп и Орбан са близки от години и често са давани като пример за съюз между националконсервативни лидери от двете страни на Атлантика. По време на предишния си мандат Тръмп нееднократно хвалеше Орбан за твърдата му линия по въпросите за миграцията и суверенитета, а унгарският премиер открито подкрепяше политиките на Тръмп. Контактите между двамата продължиха и след напускането на Белия дом от страна на Тръмп, включително чрез срещи и публични изявления на взаимна подкрепа.

Парламентарните избори в Унгария се очаква да се произведат през април тази година, отбелязва Ройтерс.

