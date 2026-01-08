Жена застреляна в колата си от имиграционен агент в САЩ

Смъртоносен инцидент с участието на агент от ICE разтърси днес Минеаполис, след като служител на имиграционните власти застреля жена в автомобила ѝ по време на пътна проверка. Според федералните власти стрелбата е била акт на самозащита, но местното управление остро оспори тази версия, а кметът определи действията като напълно ненужни и опасни, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът се е разиграл в жилищен район южно от центъра на града, само на няколко пресечки от едни от най-старите имигрантски пазари и на около километър и половина от мястото, където през 2020 г. беше убит Джордж Флойд. Новината за смъртта на жената предизвика бърза реакция и на мястото се събра тълпа от стотици гневни протестиращи, които скандираха срещу федералните служби.

Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум определи случилото се като „акт на вътрешен тероризъм“, извършен срещу федерални служители. По думите ѝ жената е опитала да блъсне и прегази агентите с автомобила си. „Наш служител е действал бързо и при самозащита, като е стрелял, за да защити себе си и хората около себе си“, заяви тя.

Реакцията на местната власт обаче беше рязка и публична. Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай нарече думите на министърката „глупости“ и отправи остра критика към разполагането на над 2000 имиграционни агенти в Минеаполис и Сейнт Пол. Според него те не повишават сигурността, а създават хаос и страх. „Те не гарантират сигурност в Америка, а всяват недоверие по улиците ни. В този случай буквално убиват хора“, заяви Фрай и призова федералните агенти да напуснат града.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват как имиграционен служител се приближава до спрял джип, нарежда на водачката да отвори вратата и хваща дръжката. В този момент автомобилът потегля напред, а друг агент вади пистолет и произвежда поне два изстрела от близко разстояние, докато колата се движи към него. След стрелбата джипът се удря в две паркирани превозни средства, а сцените допълнително засилват общественото напрежение около случилото се.

