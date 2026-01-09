Тръмп с разкритие. Ето в коя държава ще е следващият удар!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната му е готова да започне удари по суша в борбата срещу наркокартелите. Изявлението беше направено в интервю за Фокс нюз и веднага предизвика остри реакции заради възможната ескалация и последствията по границата с Мексико.

Какво означават думите за удари по суша

В разговора с водещия Шон Ханити по Фокс нюз Тръмп представи идеята като необходим отговор на ситуацията с наркотиците, заявявайки, че картелите контролират Мексико и причиняват масова смърт в САЩ. Той посочи, че между 250 000 и 300 000 души умират всяка година заради наркотиците. Формулировката за действия по суша подсказва възможен преход от операции, насочени основно към морския трафик, към действия, които могат да засегнат сухопътни маршрути, инфраструктура или дори територия, свързана с дейността на картелите.

Рискът от ескалация и реакциите на експертите

Според анализ на „Нюзуик“ подобен ход би повдигнал сериозни въпроси за държавния суверенитет на Мексико, правомощията на Конгреса на САЩ и потенциалните ефекти върху сигурността по границата. Експерти предупреждават, че военни действия срещу картели на мексиканска територия могат да бъдат възприети като акт на агресия и да доведат до непредвидими последици, включително разселване на хора и засилен миграционен натиск към САЩ.

Данните за смъртността и спорът с фактите

Изказванията на Тръмп за броя на жертвите от наркотици не се подкрепят напълно от официалната статистика. По предварителни данни на CDC, цитирани от Асошиейтед прес, смъртните случаи от свръхдоза в САЩ са около 76 516 за 12-месечния период до април 2025 г., което представлява спад от близо 25 процента спрямо предходния период. Това разминаване допълнително подхранва дебата как трябва да се измерва и адресира заплахата от фентанила и други нелегални наркотици.

По-стара линия и възможни последици

Риториката за действия по суша не е нова за Тръмп. Още през ноември той заяви, че САЩ скоро ще започнат да спират заподозрени наркотрафиканти и по суша, след удари срещу наркокораби. През август той подписа и директива, с която нареди на американската армия да се насочи срещу наркокартели и други групи, обявени за чуждестранни терористични организации. Критиците предупреждават, че подобна стратегия може да има широкообхватни последици, включително в областта на имиграцията, тъй като хора, принудени да плащат на картели, могат да бъдат обвинени в материална подкрепа и да загубят шанс за убежище.

