Напрежението около Иран расте, Израел се готви за възможен удар

Израел е приведен в повишена готовност за евентуално развитие на ситуацията около Иран, на фона на най-мащабните антиправителствени протести в страната от години и засилващата се реторика от страна на Съединените щати. Опасенията са свързани с възможна американска намеса, която би могла рязко да промени баланса в региона. Информацията идва от израелски източници, запознати със ситуацията.

Според Ройтерс президентът на САЩ Доналд Тръмп през последните дни неколкократно е отправял остри предупреждения към иранските власти, включително заплахи за директни действия срещу Иран. В събота Тръмп заяви, че Съединените щати са „готови да помогнат“, като определи настоящия момент като исторически шанс за иранското общество да се доближи до свободата, и направи публично обръщение чрез социалните мрежи.

Режимът в Техеран от своя страна демонстрира готовност за по-твърд подход при потушаването на протестите. Революционните гвардейци на Иран обвиниха за вълненията „терористи“ и обявиха, че ще защитават националните интереси, стратегическата инфраструктура и държавната собственост. Само ден след последните предупреждения от Вашингтон се появиха нови данни за сблъсъци и насилие в различни части на страната, като мащабът им остава трудно измерим заради прекъсването на интернет връзката в Иран.

