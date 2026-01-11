Протестите в Иран ескалират, режимът говори за „божии врагове“

Всенародните протести в Иран срещу управляващите навлязоха в трета седмица на фона на тежка икономическа криза и засилени репресии. Броят на загиналите вече е най-малко 116, а ранените са над 2600. Въпреки информационното затъмнение, демонстрациите продължават в редица градове.

Нарастващ брой жертви и ранени

Най-малко 116 души са загинали от началото на протестите, сочат данни на активистка агенция, цитирани от Асошиейтед прес. Над 2600 са ранените, съобщава американската организация Human Rights Activists News Agency, която следи ситуацията на терен. Протестите бяха предизвикани от влошаващото се икономическо положение, но постепенно прераснаха в открито предизвикателство към управляващия режим.

Улиците на Техеран отново се изпълниха с демонстранти

Въпреки репресиите и националното информационно затъмнение, хора излязоха по улиците на Иран и снощи, съобщи Франс прес. Демонстранти се събраха в северен квартал на Техеран, като видеокадри, чиято достоверност беше проверена от агенцията, показват фойерверки над площад Пунак. Протестиращите удряха по тенджери и тигани и скандираха лозунги в подкрепа на династията на последния ирански шах Мохамед Реза Пахлави, свален от власт след Ислямската революция през 1979 г.

Заплахи за смъртни присъди и международен натиск

Иранската държавна телевизия съобщава за ранени полицаи, като избягва информация за жертви сред демонстрантите и все по-често ги определя като „терористи“, отбелязва Асошиейтед прес. Главният прокурор на страната Мохамад Мовахеди Азад заяви, че всички участници в протестите ще бъдат третирани като „божии врагове“, квалификация, която според иранското законодателство може да доведе до смъртно наказание. В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви готовност да окаже помощ на протестиращите, предаде Ройтерс.

