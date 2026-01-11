САЩ отварят пътя за венецуелския петрол, санкции падат още идната седмица

Министърът на финансите на САЩ заяви, че Вашингтон е готов да пристъпи към ново облекчаване на санкциите срещу Венецуела. Целта е да се ускори икономическото възстановяване на страната чрез освобождаване на финансови ресурси. Паралелно започват разговори с ключови международни институции.

Замразените средства и ролята на МВФ

В интервю за Ройтерс министърът на финансите Скот Бесент посочи, че около 5 млрд. долара от венецуелски активи, блокирани по линия на специалните права на тираж, могат да бъдат насочени към стабилизиране на публичните финанси. Тези средства са част от механизъм на Международния валутен фонд, който досега беше практически недостъпен за Каракас. Според американската страна именно този ресурс може да осигури базово функциониране на държавата.

Дългът като спирачка за инвестициите

Санкционният режим досега възпираше международните банки и кредитори да работят с венецуелските институции без специални разрешения. Това блокира опитите за преструктуриране на външния дълг на страната, оценяван на около 150 млрд. долара, който се смята за ключов фактор за връщане на частния капитал. Във Вашингтон признават, че без движение по този въпрос икономическата нормализация остава невъзможна.

Геополитическият фон

Темата за Венецуела се вписва в по-широката линия на администрацията на Доналд Тръмп за стабилизиране на страната и възстановяване на присъствието на американски енергийни компании. В този контекст Белият дом вече предприе стъпки за защита на венецуелски петролни приходи, държани в сметки на американското финансово министерство. Официалната позиция остава, че средствата трябва да бъдат използвани в полза на населението и за ограничаване на икономическия колапс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com