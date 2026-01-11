Розово небе над Бирмингам притесни хората. Причината

Снимки, направени в часовете на интензивен снеговалеж в Англия и показващи розово небе над град Бирмингам, станаха тема на широк обществен интерес в социалните мрежи.

ПРЕДИСТОРИЯ И ТВЪРДЕНИЯ

В Бирмингам, където снеговалежът беше силен, оцветяването на небето в розово беше споделяно с твърдението, че става дума за „рядко природно явление“.

Твърдението, разпространявано в социалните мрежи чрез градски снимки с „розово небе и снежен пейзаж“, беше споделено и от някои акаунти. Картината, появила се над Бирмингам, предизвика значителен интерес и взаимодействие сред потребителите в социалните мрежи.

ФАКТИ И УСТАНОВЯВАНИЯ

Установено е, че причината за розовото небе над Бирмингам са розовите LED светлини, отразяващи се от стадион „Сейнт Андрюс“ на футболния клуб Birmingham City FC (BCFC).

След множеството публикации в социалните мрежи, BCFC публикува в своя акаунт в платформата X (САЩ) снимка, показваща как розова светлина от стадиона се отразява в небето. На стадиона се използват LED осветителни тела за стимулиране растежа на тревната настилка.

В материал на BBC се обръща внимание на спекулативни коментари, свързани със залез или Северното сияние, като се подчертава, че източникът на розовото небе са LED осветителните тела на стадиона на BCFC. Водещият на прогнозата за времето на BBC Саймън Кинг посочва, че голямото количество облаци и валящият сняг могат да направят небето по-отразяващо.

В публикация, озаглавена „Защо небето над Бирмингам се обагри в ярко розово?“, също са споделени снимки от стадиона и са цитирани обясненията на Саймън Кинг:

Атмосферните условия при ниска облачност и дори по време на снеговалеж могат да направят небето по-отразяващо и да покажат отблясъците от улични лампи, сгради и дори лилавите светлини, идващи от футболни стадиони.“

По темата са публикувани сходни материали в различни медии. Като допълнителна информация се цитира и говорителят на Британската метеорологична служба Греъм Мадж, който отбелязва:

„Сините дължини на вълната на светлината се разсейват по-лесно от снежинките или водните капчици, което позволява на по-дългите дължини на вълната, като червеното и оранжевото, да преминават. Това може да доведе до по-розови или оранжеви цветове.“

