Александра Начева с исторически бронз!
България с втори медал от Евро 2026
Следете всички новини, анализи и коментари за Бирмингам. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
България с втори медал от Евро 2026
Оззи отказал и сбъдна последното си желание
Картината предизвика значителен интерес и взаимодействие сред потребителите в социалните мрежи
Очаква се събитието да привлече много хора
Цените за базов билет в едната посока започват от 35 евро
Полетите ще се изпълняват от нискобюджетна авиокомпания веднъж седмично от края на ноември
По-малко от три месеца след поемането на поста
Малала Юсуфзай се взела с партньора си с мюсюлманска церемония в Бирмингам
Един загина и седем души бяха ранени
Полицията води разследване и по-късно се очаква официално изявление за инцидента
Българските бадминтонистки вече са на четвъртфинал в Бирмингам
Внушителните 2 464 000 милиона долара ще си разделят най-добрите атлети участващи в 17-ото световно първенство в зала в Бирмингам. Премията която ИААФ...
Най-добрата ни ракета в женския тенис Цветана Пиронкова се класира на 1/4-финал в турнира Aegon Classic Birmingham след успех над румънката Ирина-Каме...
Цвети Пиронкова с пореден успех в Бирмингам. Първата ни ракета елиминира украинката Леся Цуренко с 6-4, 6-2. И се класира за втори кръг на турнира на...
Цвети Пиронкова стартира с успех в Бирмингам. Днес тя надигра британката Кейти Боултър с 6-1, 6-2 и се класира за втория кръг на квалификациите на тур...
Wizz Air пуска полети от София до Бирмингам. От разписанието се вижда, че Wizz Air ще лети 2 пъти седмично до новата дестинация - в сряда и неделя. П...
Следващата цел на терористите може да бъде Бирмингам. Това сочат снимки от телефона на един от организаторите на терористичните актове в Париж от мина...
Цветана Пиронкова отпадна във втория кръг на турнира на трева в Бирмингам. Най-добрата българска тенисистка бе отстранена във втория кръг от Анжелик К...
Родната тенисистка Цветана Пиронкова се класира за втория кръг на турнира на трева в Бирмингам, Великобритания. тази вечер тя победи 16-годишната Кейс...
Бирмингам. Собственикът на английския футболен клуб Бирмингам - Карсън Юнг, бе осъден на шест години затвор за пране на пари. Днес в Хонг Конг бе...