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Успех за Цвети в Бирмингам

Успех за Цвети в Бирмингам

Цвети Пиронкова стартира с успех в Бирмингам. Днес тя надигра британката Кейти Боултър с 6-1, 6-2 и се класира за втория кръг на квалификациите на тур...

11 юни | 17:54
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