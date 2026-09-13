Звездите на българската музика се събират на общ концерт

14 нови български песни, десетки обичани изпълнители и голяма обществена кауза ще превърнат 16 септември в празник на българската музика

На 16 септември 2026 г. от 19:00 часа Зала 1 на Националния дворец на културата ще се превърне в голямата сцена на българската песен.

В навечерието на Деня на София – 17 септември, столицата ще посрещне XVI Международен фестивал за поп и рок музика „София“ – ЕВРОСОФИЯ 2026, който вече шестнадесет години събира поколения български композитори, текстописци, аранжори, музиканти и изпълнители и подкрепя създаването на нова българска музика.

Тазгодишното издание ще премине под силното послание:

„ЕВРОСОФИЯ 2026 – БЪЛГАРСКАТА ПЕСЕН В НАШАТА СТОЛИЦА!“

Една вечер, в която на една сцена ще се срещнат историята, настоящето и бъдещето на българската поп и рок музика.

Една вечер, в която публиката няма просто да слуша любими песни, а ще стане свидетел и на раждането на 14 нови български музикални произведения.

И една вечер, която ще напомни, че българската музика има нужда не само от талант, но и от сцена, национален ефир, публика и подкрепа.

16 години в името на българската песен

Международният фестивал за поп и рок музика „София“ вече шестнадесет години отстоява една последователна мисия – да създава възможности за новата българска песен и да среща утвърдените творци с новите поколения артисти.

Фестивалът е място, на което композитори, автори на текстове, аранжори, музиканти и изпълнители получават възможност да представят нова музика пред широка публика и професионално жури.

„Шестнадесет години след първото издание нашата мисия остава непроменена – да даваме сцена на новата българска песен и да срещаме поколения творци и публика“, посочва директорът на фестивала Пейо Пеев.

По думите му всяка нова песен, прозвучала на фестивалната сцена, е част от съвременната българска музикална култура и доказателство, че българската песен има не само славно минало, но и настояще, и бъдеще.

Обичани български изпълнители

Празничният гала концерт ще събере впечатляваща палитра от популярни български изпълнители.

На сцената на Зала 1 на НДК ще излязат:

Маргарита Хранова, Петя Буюклиева, Нели Рангелова, Росица Ганева, Кристина Димитрова, Искрен Пецов, Илия Ангелов, Калки и Мартина, Мими Николова, Деян Неделчев, Антония Маркова, Стефан Митров, Звезди Керемедчиев, Гергана Стоянова, Мирослав Найденов и Сирма Стоянова.

В музикалния спектакъл ще участват още групите „Спринт“, „Медикус“, „Конкурент“, Rock Session и „Майските бръмбари“, дует „Мания“, Александра – АЛИ, както и „Дует с кауза“ – Галя Георгиева и Атанас Лазаров.

Докато Фестивалното жури и Журито на медиите обработват своите оценки, зрителите в Зала 1 ще се насладят и на специален празничен рецитал с участието на популярни български артисти.

Музика, чута от сърцето

Сред специалните участници във вечерта ще бъде и група „ЖЕСТИМ“.

Чрез своя артистичен език формацията ще направи част от музикалното преживяване достъпно и за хората с увреден слух.

Тяхното участие носи още едно важно послание на фестивала – че изкуството трябва да бъде достъпно, да обединява и да премахва бариерите между хората.

14 нови песни се борят за голяманта награда

Кулминацията на ЕВРОСОФИЯ 2026 ще бъде финалът на конкурса „Нова българска песен – София“ 2026.

След предварителна селекция от експертно жури до финалния етап са допуснати 14 нови авторски песни, които ще прозвучат пред публиката в Зала 1.

Произведенията ще бъдат представени със съпровода на Фестивалния оркестър „София“, с ръководител Асен Драгнев.

За отличията на Фестивалното жури, Журито на медиите и за наградата „Песен на публиката“ ще се състезават:

„Летен мираж“ – Мирослав Найденов

„Сякаш съм в сън“ – група „Медикус“

„Невъзможни“ – Гергана Стоянова

„Най-доброто предстои“ – група „Майските бръмбари“

„Само да бъда с теб“ – Антония Маркова

„Брат на вятъра“ – Звезди Керемедчиев

„Омръзна ми“ – Сирма Стоянова

„Някъде там“ – Емил Анчев от група „Конкурент“

„Дъждовен джаз“ – Александра Полежанова – АЛИ

„Пред мен си само ти“ – Борислав Големанов

„Как да върна времето назад“ – Калки и Мартина Табакова

„Утринни момичета“ – Илия Ангелов

„Така живях!“ – Стефан Митров

„Някой“ – Маргарита Хранова

Това са 14 нови песни, които за първи път ще получат своя голям шанс пред публика и които могат да се превърнат в част от новата история на българската музика.

Публиката е част от журито

Една от най-емоционалните награди на фестивала отново ще бъде „Песен на публиката“.

Всеки зрител ще може да подкрепи своя фаворит чрез SMS на номер 17 777, като за отделните песни са определени кодове от DMS SKAUZA1 до DMS SKAUZA14, съответстващи на номера им в конкурсната програма.

Цената на един SMS е 1,08 евро с ДДС за абонатите на всички мобилни оператори.

Кампанията се осъществява с подкрепата на Българския дарителски форум.

Но този вот има значение, което надхвърля музикалното състезание.

С всеки свой глас публиката не само избира любима песен, а подкрепя и каузата, зад която застава тазгодишното издание на фестивала.

Музика с кауза

ЕВРОСОФИЯ 2026 подкрепя националната информационна кампания „Да сверим биологичния си часовник навреме“ на Сдружение „Жени с кауза“.

Инициативата е насочена към повишаване на информираността за репродуктивното здраве, профилактиката и навременното вземане на информирани решения за създаване на семейство.

Каузата поставя въпроси, които често отлагаме – за времето, здравето, родителството и мечтата за дете.

Посланието е просто, но изключително важно: информираността днес може да промени един човешки живот утре.

Фестивалът доказва, че музиката може не само да развлича. Тя може да говори по важни обществени теми, да събужда съпричастност и да събира хората около каузи, които имат реален смисъл.

Повече българска музика в национален ефир

Втората голяма кауза на фестивала е свързана със самата българска музика.

Организаторите отправят ясен призив за повече български песни в националния радио- и телевизионен ефир, повече възможности за новите автори и изпълнители и по-силна подкрепа за родната музикална индустрия.

Защото създаването на една нова песен е само началото.

За да стигне тя до хората, са необходими медии, сцена, ефир, концерти и публика.

Именно затова ЕВРОСОФИЯ не е просто конкурс за песни. Фестивалът се стреми да бъде платформа, която създава реален живот на новата българска музика.

Българската песен трябва да бъде създавана, но трябва и да бъде чувана.

Сцената среща поколенията

Една от най-силните характеристики на Международния фестивал за поп и рок музика „София“ е именно срещата между поколенията.

До артисти с десетилетия история на българската сцена застават по-млади музиканти и автори.

До познати и обичани хитове прозвучават песни, които публиката чува за първи път.