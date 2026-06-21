Легендите се обединяват и ще събудят Сандански за нов живот

Летният театър в Сандански се подготвя да посрещне едно от най-мащабните и емоционални музикални събития за годината – „Рок събитието на годината 2026 – 45 години Спринт и приятели“. На 25 юни от 20:00 часа сцената под звездите ще събере на едно място златните поколения на българската поп и рок музика. Грандиозният концерт е част от националната благотворителна инициатива „Концерти с кауза 2026“ и ще бъде официално открит от кмета на общината Атанас Стоянов.

45 години на сцена и завръщане след десетилетия

Специалният повод за празника е 45-годишният юбилей от създаването на легендарната група СПРИНТ. Рок ветераните ще си поделят сцената с обичани изпълнители като Христо Ламбрев от „Сигнал“, Илия Ангелов от „Диана Експрес“ и емблематичната Петя Буюклиева. Истинската сензация на вечерта обаче ще бъде група ИМПУЛС, чиито музиканти се завръщат пред публиката заедно след близо 40-годишно отсъствие. Всички те ще изпълнят вечните български хитове, възпитавали поколения наред.

Музика, която дарява живот и пази идентичността

Освен бляскаво шоу, концертът носи дълбоко обществено послание и застава зад две големи каузи. Първата е информационната кампания „Да сверим биологичния си часовник навреме“ в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми. Организаторите споделят с гордост, че благодарение на досега събраните средства от кампанията, на бял свят вече се е появило първото бебе. Втората важна мисия на събитието е борбата „За повече българска музика в национален ефир“, целяща да съхрани езика и културното ни наследство.

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