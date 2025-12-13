„Приказки за четири ръце“ събира класа и виртуозността на младите пианисти

Магията на клавирното дуо ще завладее старозагорската публика тази вечер с концерта „Приказки за четири ръце“. На сцената ще се изявят талантливите пианисти Стефания Русева и Симон Павлов.

Двамата ще изпълнят сюитата „Шехерезада“ на Николай Римски-Корсаков и класическата „Лешникотрошачката“ от П. И. Чайковски, като обещават едно музикално пътешествие, което съчетава виртуозност и артистично въображение.

Стефания Русева и Симон Павлов са възпитаници на Националното училище по музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“, където започват да свирят като клавирно дуо още в ученическите си години. Те усъвършенстват ансамбловото си майсторство чрез участия в концерти, камерни музикални форуми и майсторски класове, включително при Et Arsis Piano Quartet и проф. Татевик Мокацян.

След завършването на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в класа по пиано на доц. д-р Маргарита Илиева, Стефания и Симон продължават активната си съвместна концертна дейност. Дуетът е участвал на редица музикални фестивали в страната, а в рамките на „Софийските музикални седмици“ представяха концерта „Епиграфи“ с произведения на френски композитори.

Концертът тази вечер обещава да потопи публиката в света на класическата музика, където четири ръце разказват вечните музикални приказки, съобщи БТА

