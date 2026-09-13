Антъни Хопкинс сбъдва първата си мечта: Издава албум с музика, писана повече от 60 години
"Life is a Dream" пристига на 21 август
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"Life is a Dream" пристига на 21 август
Кани на концерт на 17 май
Тя ще представи Концерт за пиано и оркестър №23 в ла мажор от Моцарт под палката на маестро Йоханес Калицке
Младите пианисти представят магията на Римски-Корсаков и Чайковски
Не винаги талантът си пробива път
На флейта, виолончело и пиано ще бъдат изпълнени 6 песни и един цикъл от 5 съвременни японски произведения
Мария Жоао Пиреш ще свири със Софийската филхармония
Летовници могат да свирят на инструментите
22-годишният Гьокай Йозгюр, който е с момчилградски корен, стана номер 1 на конкурс във Флорида
Пенсионерка от Перник учи пиано в детската музикална школа в Двореца на културата. Жената записала на уроци 6-годишния си внук. Учителките положили мн...
Рахийм Стърлинг е заделил 14 230 евро от седмичната си заплата от 256 000 евро за пиано "Ямаха" и взима уроци, за да може да го използва, твърди "Дейл...
Над 100 експоната, предоставени на Регионалния исторически музей в Перник от дарители през последните две години, ще бъдат подредени в специална изл...
14-годишният пианист от Русе ще свири като лауреат на конкурса "Grand Prize Virtuoso" 14-годишният пианист от Училището по изкуствата в Русе Николай...
Сребърният медалист в хвърлянето на диск, но за Белгия Филип Миланов е бил влюбен в пианото. Това разказа за "Стандарт" неговият баща Емил, който е би...
Анжела Тошева, може би най-добрата българска пианистка, обира овации утре от 19 часа в камерна зала "България" с уникален клавирен концерт. Дамата, ко...
Благоевград. Деца показаха таланта си на музиканти в Гоце Делчев на коледен концерт. Изявата на възпитаниците на Народно читалище "Просвета - 1865", ч...
Варна. Немско пиано с името „Виктория" получи като дарение от кампанията „За талантливите деца на Варна" Общински детски комплекс /ОДК/ в града. Ценн...
Пианото от прочутия филм "Казабланка" (1942) бе продадено в Ню Йорк за 3,41 милиона долара. Инструментът бе централен лот на търга, организиран от аук...
Ню Йорк. Пиано от кинокласиката „Казабланка" беше продадено за 2,9 млн. долара на аукцион в Ню Йорк. Инструментът беше сред 30 други предмета от драма...
Просто прекрасно, обяви перлата в селекцията на "Ман Юнайтед" Радамел Фалкао по адрес на съпругата си Лорелай Тарон. Той публикува нейна снимка в мреж...