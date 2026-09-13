Всичко за Пиано

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Баба учи пиано в детска школа

Баба учи пиано в детска школа

Пенсионерка от Перник учи пиано в детската музикална школа в Двореца на културата. Жената записала на уроци 6-годишния си внук. Учителките положили мн...

19 април | 17:10
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Опитомяват Тигъра с пиано

Опитомяват Тигъра с пиано

Просто прекрасно, обяви перлата в селекцията на "Ман Юнайтед" Радамел Фалкао по адрес на съпругата си Лорелай Тарон. Той публикува нейна снимка в мреж...

16 октомври | 19:40
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