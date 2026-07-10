Антъни Хопкинс сбъдва първата си мечта: Издава албум с музика, писана повече от 60 години

Много преди да се превърне в една от най-големите легенди на киното, сър Антъни Хопкинс е мечтаел за съвсем различна сцена – тази на музиката.

Носителят на две награди „Оскар“ официално се присъединява към Decca Classics като композитор и на 21 август 2026 г. ще издаде най-личния си музикален проект досега – албума "Life is a Dream".

Албумът включва оригинални произведения, създавани в продължение на повече от шест десетилетия. Новите записи са реализирани под диригентството на прочутия венецуелски маестро Густаво Дудамел и са изпълнени от Philharmonia Orchestra, с участието на пианиста Серджо Тиемпо, виолончелиста Грегорио Нието, The Bach Choir и момчешкия хор на Winchester Cathedral.

Музиката – първата му любов

Хопкинс започва да свири на пиано едва четиригодишен, а скоро след това изпълнява произведения на Бетовен и Шопен.

Още на шест години започва да импровизира, а като тийнейджър през 50-те години вече пише музика за театрални постановки.

„Музиката беше първото ми желание, първата ми мечта. Композирам през целия си живот. Някои от тези произведения са с мен от десетилетия“, споделя актьорът.

Песен, родена преди повече от 60 години

Първият сингъл от албума е Bracken Road, част от сюитата 1947: Suite for Solo Piano and Orchestra.

Произведението е вдъхновено от детските му спомени за родния Порт Толбот в Уелс – улиците, поляните и планините около семейния дом.

Мелодията се ражда още през 1963 година, когато младият Хопкинс работи като актьор в театъра в Ливърпул и всяка сутрин импровизира на пианото зад кулисите преди репетиции.

„Творческият му глас няма граници“

Според Густаво Дудамел музиката на Хопкинс носи същата емоционална сила, човечност и въображение, които зрителите познават от неговите незабравими роли.

От Decca Classics определят издаването на албума като привилегия и подчертават, че светът ще чуе композиции, които легендарният актьор е създавал през почти целия си живот.

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