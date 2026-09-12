Всичко за Класическа Музика

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Опера с концерт за Коледа

Опера с концерт за Коледа

Благоевград. Класическа музика огласи зала „Пейо Яворов" в Благоевград във вторник вечерта. Стотици любители присъстваха на коледния концерт на Камерн...

17 декември | 11:50
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