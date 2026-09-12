Младият виртуоз Никола Богомилов идва у нас
Пианистът представя контрастна програма с шедьоври на Моцарт и Шопен
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Пианистът представя контрастна програма с шедьоври на Моцарт и Шопен
"Life is a Dream" пристига на 21 август
Тържествен концерт във Фестивалния и конгресен център
Има спасение от творческия затвор?
Софи ще представи пълния потенциал на гласа си с опера, романси и фолклор в рамките на турне
Нейната публика се свива от няколко години
Община Благоевград и Камерна опера отново ще зарадват дамите с красива музика навръх 8 март. Изпълнения на класически творби ще озвучат днес в 12.30 ч...
Произведения на Бах, Моцарт, Щраус, Ференц Лист и Верди звучаха в Разлог на финалния концерт на Лятната академия за изкуство „Огънят на Орфей". Кметът...
В курорта Банско не спират с музикалните прояви, за да привличат туристи от страната и чужбина и през летния сезон. След като джазът покори за седмица...
Камерна опера - Благоевград ще зарадва с концерт почитателите на класическата музика. Музикалната проява ще е в 18,00 часа в четвъртък. Специално за с...
Благоевград. Класическа музика огласи зала „Пейо Яворов" в Благоевград във вторник вечерта. Стотици любители присъстваха на коледния концерт на Камерн...
За трите си години програмата е достигнала до над 12 000 деца в 46 училища от цялата страна Фортисимо Клас, единствената образователна програмата за...
Благоевград. С поредна инициатива Камерна опера - Благоевград ще зарадва ценителите на оперното изкуство. Този път музикалният живот в общината ще бъд...
Първото провеждане на фестивала 180° ще се състои през август 2014г. Как представите за класическата музика ще бъдат преобърнати наопаки ще покажат ви...
София. По случай 200 годишнината от рождението на големия композитор Джузепе Верди и 100 години оперна дейност на Арена ди Верона, се организира „ПОД...