„Варненско лято“ на 100 години! За първи път жена дирижира

Най-старият музикален фестивал в България – Международният музикален фестивал „Варненско лято“, открива тази вечер своето юбилейно 100-о издание с тържествен концерт във Фестивалния и конгресен център във Варна.

Началото е в 20:00 часа, а за първи път в историята на форума откриващият концерт ще бъде дирижиран от жена – маестра Деляна Лазарова. На сцената ще излязат Варненският симфоничен оркестър, хорът на Държавна опера – Варна, Смесеният хор на Българското национално радио и Детският хор „Добри Христов“.

Солисти на вечерта ще бъдат световноизвестните музиканти Дмитрий Ситковецки (цигулка), Андрей Йоница (виолончело) и Бари Дъглас (пиано), които ще изпълнят Тройния концерт за цигулка, виолончело и пиано в до мажор от Лудвиг ван Бетовен.

Концертът ще започне с емблематичната рапсодия „Вардар“ на Панчо Владигеров – музикалния символ на фестивала.

Публиката ще стане свидетел и на световната премиера на кантата-поемата „1876“ от проф. Милко Коларов. Произведението е написано специално за юбилейното издание и е посветено на 150-годишнината от Априлската епопея. В изпълнението ще участват Смесеният хор на БНР, хорът на Варненската опера, Детският хор „Добри Христов“, сопраното Илина Михайлова и актьорът Мариус Донкин.

Юбилейното издание поставя началото на една от най-мащабните програми в историята на фестивала. До края му ще бъдат представени над 30 концерта и музикални събития с участието на повече от 1000 музиканти от България и чужбина.

Сред гостите на фестивала са Симфоничният оркестър на BBC – Лондон, Симфоничният радиооркестър на Берлин, Младежкият оркестър на Европейския съюз, както и редица световноизвестни солисти и камерни ансамбли.

Юбилейното издание на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ се провежда под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова.

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