Уитни Хюстън оживя като Барби

Уитни Хюстън вече има своя кукла Барби. Легендарната певица е най-новото звездно име, увековечено в серията Barbie Signature, съобщиха Пи Ей мидия и ДПА.

Куклата пресъздава визията на Хюстън от емблематичния видеоклип към „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“ – песента, превърнала се в един от символите на поп музиката през 80-те.

Барби е облечена в розова прилепнала рокля, с цветни обеци и бяло-сини обувки на висок ток. Косата е оформена с характерния за певицата бретон от 80-те и дълги къдрици.

Появата на куклата е посветена на рождения ден на Уитни Хюстън – 9 август, както и на наближаващата 40-годишнина от първото издаване на песента.

Куклата беше представена по време на петата ежегодна гала „Наследството на любовта на Уитни Хюстън“, която подкрепя фондацията на покойната певица и нейната работа в помощ на млади хора.

Така Хюстън се присъединява към впечатляващ списък от музикални легенди, получили свое превъплъщение като Барби. Сред тях са Дейвид Боуи, Даяна Рос, Тина Търнър, Елвис Пресли, Елтън Джон, Майли Сайръс, Кайли Миноуг, Стиви Никс и Глория Естефан.

Гласът, който остана завинаги

Уитни Хюстън се превърна в една от най-успешните изпълнителки в историята на поп музиката. Още като тийнейджърка подписва договор със звукозаписна компания, а впоследствие покорява световните класации.

Сред най-големите ѝ хитове са „How Will I Know“, „Saving All My Love For You“ и легендарната ѝ версия на „I Will Always Love You“.

Хюстън почина през 2012 г. на 48 години, но музиката ѝ продължава да живее – а сега и една малка Барби с розова рокля ще напомня за големия ѝ глас.