Най-великият дует на всички времена! Хит от 1981 г. изненадващо се върна в класациите
45 години след импровизирания запис една от най-прочутите колаборации в рока започна нов живот
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45 години след импровизирания запис една от най-прочутите колаборации в рока започна нов живот
Куклата е копие на емблематичната ѝ визия
Те са записани с продуцента Шел Талми
Коя е тя
Британската поп икона посещава художествено училище и беше запален колекционер
Тавата ще съдържа запис на концерт в Далас от 1995-а
Матю Селигман си партнира със световния артист през 80-те
Куклата, моделирана по знаковото алтер его на Боуи, Зиги Стардъст, е облечена със скафандър в цвят черен и червен металик, носи червени ботуши с платф...
Британците гласуваха за него в шоу на BBC
Дейвид Боуи разбиваше поп и рок границите със своето креативно музикално майсторство и с нетрадиционни, поразителни визуални ефекти. Но не бива да се...
Принс с култовата си китара "Жълтия облак"
Милиони ценители се дивят на стотици предмети в пътуващата изложба на легендарния артист Магията на Дейвид Боуи продължава да въздейства в света на п...
Над 5000 души са подписали петиция, с която се опитват да спрат рапара Кание Уест от това да запише албум в чест на Дейвид Боуи, съобщи "Мирър". По-р...
Британският музикант Дейвид Боуи е бил кремиран тайно в САЩ. Това се случва без знанието на публиката и в отсъствието на родственици и приятели, защот...
Уенди Лий, биографката на Дейвид Боуи, разкрива, че през 2015-а той е прекарал шест инфаркта, пише в. "Дейли експрес". Лий твърди, че Дейвид е "дириж...
"Вижте ме, аз съм в рая", пее музикантът в клипа си, излязъл три дни преди смъртта му Дейвид Боуи почина след 18 месеца тайна битка с рака В деня, в...
Вълна от тъжни статуси за смъртта на Дейвид Боуи в социалните мрежи. "Дейвид Боуи почина мирно днес, заобиколен от семейството си, след като смело се...