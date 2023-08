Пускат нов албум на Дейвид Боуи

Нов албум на Дейвид Боуи ще излезе на 3 юли, съобщиха от сайта на покойната легенда. Тавата "Ouvrez le chien" ("Пуснете кучето") е неиздаван до момента запис на концерта му от 13 октомври 1995-а в "Starplex Amphitheater" в Далас, Тексас, от турнето му "Outside". Първият сингъл "Teenage wildlife" вече беше пуснат в YouTube за слушане.

Фразата "Пуснете кучето" е от текста на песента "All The Madmen" от албума "The Man Who Sold The World". Боуи я използва отново през 1993-а в друго парче - "Buddha Of Suburbia". В новия албум ще присъстват още и две бонус парчета - "Moonage Daydream" и "Under Pressure", записани на 13 декември 1995-а в "National Exhibition Centre" в Бирмингам.