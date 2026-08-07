Гласът на Янка Рупкина оживя! Ели Голдинг включи легендарната българка в новия си хит

Легендарната българска народна певица Янка Рупкина, която почина през април тази година на 87-годишна възраст, отново развълнува почитатели по целия свят. Незабравимият ѝ глас звучи в новия сингъл Ravers на британската поп звезда Ели Голдинг.

Песента започва с фрагмент от емблематичната народна песен „Калиманку Денку“, изпята от Янка Рупкина. Автентичният ѝ глас е преплетен с модерно електронно звучене и поставя началото на композицията, превръщайки българския фолклор в част от най-новия проект на световната изпълнителка.

Видеоклипът към Ravers направи премиерата си в YouTube и само за минути предизвика вълна от реакции. Български потребители заляха коментарите с послания на гордост, че гласът на една от най-великите ни народни певици отново достига до милиони слушатели по света.

Янка Рупкина остави незаличима следа в българската музикална история. Световното признание тя печели с изключителния си глас и като част от легендарното вокално трио „Българка“, което десетилетия наред популяризира българския фолклор на най-престижните световни сцени.

Дори след смъртта си Рупкина продължава да вдъхновява нови поколения музиканти. Включването на нейния глас в песен на Ели Голдинг е още едно доказателство, че българският фолклор няма граници и продължава да живее чрез музиката.

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