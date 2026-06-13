Бабин ден! Забранено е да пипате конец
Сутринта започва с пречистващата сила на водата
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Сутринта започва с пречистващата сила на водата
Хиляди българи черпят за имен ден днес
Дхани Харисън признава, че българските гласове са променили начина, по който усеща музиката още като дете
Американка обра овациите на Роженския събор днес заради впечатляващото изпълнение на песента „Девойко мари, хубава“
Горан Брегович, който на 20 декември излиза със своя оркестър за сватби и погребения в зала "Булстрад Арена Русе", за пореден път призна, че в Българи...
"Българското хоро е като "дялан камък". Може да се играе навсякъде и на всяка музика". Това споделят танцьорките от клуб "Янина", село Енина (Казанлъш...