Бабин ден! Забранено е да пипате конец

На 8 януари България отбелязва един от най-старите и най-женски празници – Бабинден. Ден, в който се почитат жените, помогнали на живота да се появи – бабите‑акушерки, родилките и всички, които са държали първия вик на новороденото. Празникът е езически по произход и е запазил своята магична сила през вековете.

Това е денят, в който жените не просто празнуват – те възстановяват връзката между поколенията, между миналото и бъдещето, между ритуала и живота.

Сутринта започва с вода – силата, която пречиства

Още преди изгрев майките на малки деца отиват на чешмата да налеят прясна вода. В нея пускат босилек или здравец – растения, които според народната вяра носят здраве и защита. С вода, сапун и нова кърпа те отиват при бабата‑акушерка, за да ѝ „полеят“ – ритуал, който символизира благодарност и почит.

Бабата измива ръцете си, за да бъде „лека ръката ѝ“ през годината. Този жест е древен, но и днес носи усещането за чистота, грижа и уважение.

Къпане на децата – благословия за здраве

След поливането бабата къпе малките деца, които е израждала. Намазва ги с мед и масло – за сладък и гладък живот.

На момчетата прави „брада“ от вълна, на момичетата – „коса“ – пожелание да остареят, да побелеят, да доживеят дълги години.

Това е един от най-нежните ритуали в българската традиция – бабата, която е дала живот, отново го благославя.

Даровете – благодарност, която се предава през поколенията

Младите булки и родилките носят на бабата кравайчета, вълна, риза, престилка, кърпа, чорапи, печена кокошка и вино.

Даровете не са просто подаръци – те са признание, че без нейните ръце животът не би дошъл на този свят.

След това всички се събират на празнична трапеза – женски пир, в който смехът, песните и благословиите се преплитат.

„Влечугането“ – обичаят, който обръща света наопаки

Един от най-колоритните ритуали е т.нар. „влечугане“ – къпане на бабата. Младите жени я качват на шейна или на стол и я „влачат“ към чешмата, където я поливат с вода за здраве и плодородие.

Това е денят, в който бабата е царица – но и денят, в който жените се шегуват, смеят и си позволяват свобода, която през годината не винаги имат.

Забраните на Бабинден – какво не се прави

Според народните вярвания на този ден:

не се шие и не се плете , за да не се „зашият“ родилките и да не се мъчат при раждане

не се пере , за да не се „измие“ плодородието

не се дава нищо на заем , за да не се „изнесе“ късметът от дома

не се правят тежки работи, защото денят е посветен на жените и на живота

Тези забрани не са суеверие, а древна форма на уважение към жените, които са носили най-тежката отговорност – да дадат живот.

Бабинден днес – празникът, който не остарява

Днес Бабинден е и професионален празник на акушерките и гинеколозите.

Но неговата сила остава същата – това е денят, в който България казва „благодаря“ на жените, които са държали света в ръцете си. Защото няма по-голяма магия от раждането. И няма по-голяма благодарност от тази към жената, която помага на живота да се появи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com