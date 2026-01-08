Бабин ден! Забранено е да пипате конец

На 8 януари България отбелязва един от най-старите и най-женски празници – Бабинден. Ден, в който се почитат жените, помогнали на живота да се появи – бабите‑акушерки, родилките и всички, които са държали първия вик на новороденото. Празникът е езически по произход и е запазил своята магична сила през вековете.
Това е денят, в който жените не просто празнуват – те възстановяват връзката между поколенията, между миналото и бъдещето, между ритуала и живота.
Сутринта започва с вода – силата, която пречиства
Още преди изгрев майките на малки деца отиват на чешмата да налеят прясна вода. В нея пускат босилек или здравец – растения, които според народната вяра носят здраве и защита. С вода, сапун и нова кърпа те отиват при бабата‑акушерка, за да ѝ „полеят“ – ритуал, който символизира благодарност и почит.
Бабата измива ръцете си, за да бъде „лека ръката ѝ“ през годината. Този жест е древен, но и днес носи усещането за чистота, грижа и уважение.
Къпане на децата – благословия за здраве
След поливането бабата къпе малките деца, които е израждала. Намазва ги с мед и масло – за сладък и гладък живот.
На момчетата прави „брада“ от вълна, на момичетата – „коса“ – пожелание да остареят, да побелеят, да доживеят дълги години.
Това е един от най-нежните ритуали в българската традиция – бабата, която е дала живот, отново го благославя.
Даровете – благодарност, която се предава през поколенията
Младите булки и родилките носят на бабата кравайчета, вълна, риза, престилка, кърпа, чорапи, печена кокошка и вино.
Даровете не са просто подаръци – те са признание, че без нейните ръце животът не би дошъл на този свят.
След това всички се събират на празнична трапеза – женски пир, в който смехът, песните и благословиите се преплитат.
„Влечугането“ – обичаят, който обръща света наопаки
Един от най-колоритните ритуали е т.нар. „влечугане“ – къпане на бабата. Младите жени я качват на шейна или на стол и я „влачат“ към чешмата, където я поливат с вода за здраве и плодородие.
Това е денят, в който бабата е царица – но и денят, в който жените се шегуват, смеят и си позволяват свобода, която през годината не винаги имат.
Забраните на Бабинден – какво не се прави
Според народните вярвания на този ден:
не се шие и не се плете, за да не се „зашият“ родилките и да не се мъчат при раждане
не се пере, за да не се „измие“ плодородието
не се дава нищо на заем, за да не се „изнесе“ късметът от дома
не се правят тежки работи, защото денят е посветен на жените и на живота
Тези забрани не са суеверие, а древна форма на уважение към жените, които са носили най-тежката отговорност – да дадат живот.
Бабинден днес – празникът, който не остарява
Днес Бабинден е и професионален празник на акушерките и гинеколозите.
Но неговата сила остава същата – това е денят, в който България казва „благодаря“ на жените, които са държали света в ръцете си. Защото няма по-голяма магия от раждането. И няма по-голяма благодарност от тази към жената, която помага на живота да се появи.
