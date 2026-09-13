Всичко за Родилна Помощ

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Бабинден е!

Бабинден е!

От 1951 г. Бабинден е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите

08 януари | 8:05
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Бабинден е

Бабинден е

Отбелязваме Бабинден- ден на родилната помощ, акушерите и гинеколозите. Днес празнуват над 3600 акушерки и 1300 лекари акушер-гинеколози в цялата стра...

21 януари | 8:17
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