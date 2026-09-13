Бабинден! Вековни традиции и забрани, не пипайте конец
От 1951 г. датата е и официален Ден на родилната помощ
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От 1951 г. датата е и официален Ден на родилната помощ
Сутринта започва с пречистващата сила на водата
На 21 януари се отбеляза Денят на родилната помощ
От 1951 година Бабинден е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерите и гинеколозите
От 1951 година 21 януари е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерите и гинеколозите
От 1951 г. Бабинден е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите
Отбелязваме Бабинден- ден на родилната помощ, акушерите и гинеколозите. Днес празнуват над 3600 акушерки и 1300 лекари акушер-гинеколози в цялата стра...