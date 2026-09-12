7 април! Честит празник, на хората, които пазят живота
Световният ден на здравето се отбелязва от 1950 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Акушерки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Световният ден на здравето се отбелязва от 1950 г.
Сутринта започва с пречистващата сила на водата
Установено е, че са нарушени правата на децата
Важно е всички майки на вече по-големи деца да се измият добре сутринта
Клипът е правен на 31 декември, а не на 27-ми, казва бабата на малкия Илия
Семейството ще си търси правата по съдебен път
Валят извинения от болницата, министър назначи проверка
В болницата тече разследване
На 21 януари се отбеляза Денят на родилната помощ
Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на акушерките
Гневни думи от Асоциацията им
Бързата реакция на лекарите от "Майчин дом" и професионализмът, с който е извършена лапаротомията, спасяват живота й
Отбелязваме Бабинден- ден на родилната помощ, акушерите и гинеколозите. Днес празнуват над 3600 акушерки и 1300 лекари акушер-гинеколози в цялата стра...
Народното събрание взе решение да преобразува Факултет „Обществено здраве и спорт" в Югозападен университет „Неофит Рилски" – Благоевград във Факултет...
София. Бабинден е. Денят на родилната помощ се отбелязва по стар стил на 21 януари, а по нов - на 8 януари. Празникът ще бъде отбелязан официално и в...
София. Днес е Бабинден, празник, посветен на жените, които "бабуват" при раждане. Той е един от най-големите "женски" празници в традиционния календар...
д-р Владимир Пандев
Видин. Кметът на Видин Герго Гергов поздрави за Бабин ден с огромен букет старшата акушерка на родилното отделение в МБАЛ в града Вили Иванова. Той по...
Враца. Зрелищен маратон спретнаха акушерките от родилното във Враца по повод професионалния си празник, който е на 5 май. На стартовата линия пред ст...
Възрастните жени кичат бебетата с червен конец