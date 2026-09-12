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Бабинден е

Бабинден е

Отбелязваме Бабинден- ден на родилната помощ, акушерите и гинеколозите. Днес празнуват над 3600 акушерки и 1300 лекари акушер-гинеколози в цялата стра...

21 януари | 8:17
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Отбелязваме Бабинден

Отбелязваме Бабинден

София. Бабинден е. Денят на родилната помощ се отбелязва по стар стил на 21 януари, а по нов - на 8 януари. Празникът ще бъде отбелязан официално и в...

21 януари | 8:50
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