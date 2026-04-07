7 април! Честит празник, на хората, които пазят живота

7 април е много специална дата - светът се обръща към хората в бели престилки, към онези, които стоят на границата между болката и надеждата. Денят на здравния работник в България и Световният ден на здравето – две линии, които се пресичат в общ смисъл: признание.

От 1964 г. насам България отбелязва 7 април като професионален празник на всички, които са избрали да служат на човешкото здраве. Лекари и стоматолози, медицински сестри и акушерки, фармацевти, лаборанти, рехабилитатори, парамедици – цяла една тиха армия, която лекува. Празник, роден не от протокол, а от нуждата обществото да каже „благодаря“ на хората, които често работят на ръба на възможностите си.

Световният ден на здравето се отбелязва от 1950 г., в чест на създаването на Световната здравна организация. Всяка година той поставя прожектор върху едно глобално предизвикателство – от имунизациите до психичното здраве, от климатичните рискове до достъпа до лечение. През 2026 г. темата е „Заедно за здраве. Застанете до науката“ – послание, което звучи като отговор на последните години, белязани от пандемии, кризи и разпад на доверието.

Тази година СЗО насочва вниманието към силата на научните доказателства. В епоха, в която дезинформацията се разпространява по-бързо от вирус, организацията настоява за връщане към фактите, към проверените данни, към решения, основани на знание, а не на страх. Кампанията ще продължи през цялата година, подкрепена от международни форуми, научни инициативи и глобални партньорства.

Особено място заема и концепцията „Едно здраве“ – разбирането, че здравето на хората е неразривно свързано със здравето на животните и околната среда. Това е подход, който вече определя политиките в Европа и света: от борбата с антимикробната резистентност до превенцията на нови зоонози.

СЗО призовава правителства, експерти и граждани да бъдат активни участници – да споделят достоверна информация, да се включват в обществения разговор, да подкрепят науката и онези, които я превръщат в практика. В дигиталната среда това послание се разпространява чрез хаштаговете #StandWithScience и #WorldHealthDay.

Но отвъд глобалните кампании остава човешката история. Историята на лекаря, който остава след смяна, за да спаси нечий живот. На сестрата, която държи ръка, когато думите не стигат. На акушерката, която първа чува плача на новороденото. На фармацевта, който обяснява търпеливо. На санитаря, който поддържа чистота там, където се води битка.

7 април е техният ден.

Денят, в който обществото си припомня, че здравето не е даденост, а ежедневен труд, знание, отговорност и смелост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com