Стимулирайте производството на колаген без добавки. Ето как

Колагенът е основният структурен протеин в човешкото тяло, който отговаря за еластичността на кожата, здравината на ставите, костите и съединителната тъкан. С напредването на възрастта естественият му синтез прогресивно намалява, което води до появата на първите бръчки и дискомфорт в опорно-двигателния апарат. Вместо незабавно да посягате към скъпи синтетични добавки, можете ефикасно да стимулирате организма си да произвежда собствен колаген чрез правилен подбор на храни и промяна в ежедневните навици.

Костният бульон – златният стандарт за директен прием

Един от най-мощните и изпитани във времето естествени източници е бавно вареният костен бульон. Чрез дългата термична обработка на говежди, пилешки или рибни кости се освобождава чист колаген, който се разгражда до лесно усвоими аминокиселини като глицин, пролин и хидроксипролин. Тези съединения служат за директен градивен материал, с който тялото възстановява собствените си колагенови влакна.

Основните хранителни активатори на колагеновия синтез

За да сглоби молекулата на колагена, организмът се нуждае от специфична комбинация от хранителни вещества.

Витамин С е мощен антиоксидант е абсолютно задължителен за задействането на процеса по колагенов синтез. Без него тялото не може да преработи аминокиселините. Включвайте редовно в менюто си цитрусови плодове, червени чушки, киви и горски плодове.

Яйчните белтъци, крехкото пилешко месо, рибата и морските дарове доставят нужните дози лизин и пролин. За вегетарианците отлична алтернатива са бобовите култури, нахутът и соевите продукти.

Цинк и мед са двата минерала, които активират ензимите, които отговарят за плътността на колагеновата решетка. Ще си ги набавите чрез сурови ядки (кашу, бадеми), тиквено семе, леща и тъмен шоколад.

Полезните мазнини и зеленолистните зеленчуци

Авокадото и мазните риби като сьомга и скумрия са богати на омега-3 мастни киселини и витамин E. Те не само подпомагат хидратацията на клетките отвтре, но и предпазват съществуващия колаген от преждевременно разграждане. Спанакът, броколите и кейлът пък съдържат хлорофил, който увеличава количеството на колагеновия прекурсор в кожата и действа като щит срещу свободните радикали.

Враговете, които трябва да елиминирате

Стимулирането на производство е безсмислено, ако ежедневно унищожавате наличния протеин. Рафинираната захар и бързите въглехидрати предизвикват процес, наречен гликация. При него захарните молекули се свързват с колагена, втвърдяват го и го правят лесно чуплив. Прекомерното излагане на слънце без надеждна SPF защита и тютюнопушенето са другите два фактора, които буквално разкъсват колагеновата мрежа в дермата. Осигуряването на поне 7-8 часа качествен сън допълнително подпомага нощната клетъчна регенерация и синтеза на нови протеинови структури.

