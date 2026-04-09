Тази диета забавя стареенето

Средиземноморската диета, вдъхновена от традиционното хранене в Италия и Гърция, включва обилно количество зеленчуци, плодове, зехтин, риба и бобови растения. Дълго време се смята за една от най-здравословните хранителни стратегии, като проучвания показват, че хората, които я следват, живеят по-дълго и имат по-нисък риск от сърдечни заболявания, диабет и когнитивни проблеми.

Новото изследване на Leonard Davis School of Gerontology към Университета на Южна Калифорния предлага обяснение на това явление на клетъчно ниво. Според учените ползите от диетата може да идват от малки протеини, наречени микропротеини, намиращи се в митохондриите – енергийния „генератор“ на клетките. Двете основни микропротеини, изследвани в проучването, са humanin и SHMOOSE, които защитават клетките от оксидативен стрес и стареене. Изследването проследява кръвни проби от възрастни хора, които са следвали различни хранителни модели. Оказва се, че тези, които строго спазват средиземноморската диета, имат по-високи нива на humanin и SHMOOSE, което е свързано с по-ниски признаци на клетъчно увреждане и по-добро здраве.

Отделни храни в диетата също оказват специфично влияние: зехтинът, рибата и бобовите растения стимулират нивата на humanin, докато SHMOOSE се повишава при по-нисък прием на преработени въглехидрати. Humanin може да защитава сърцето, като намалява активността на ензим, наречен Nox2, който произвежда вредни молекули, увреждащи кръвоносните съдове.

Въпреки че проучването е сравнително малко и наблюдателно, резултатите подчертават колко дълбоко хранителните навици могат да влияят върху клетъчните процеси и стареенето. Изследването също така разкрива потенциала на митохондриалните микропротеини като ключови играчи в защитата на организма и поддържането на здравословен живот, пише БГНЕС.

Следователно, спазването на средиземноморската диета не само подпомага сърдечно-съдовото здраве, но и може да забави стареенето на клетъчно ниво, като стимулира естествените защитни механизми на организма.

