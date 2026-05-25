Почитаме най-великия пророк. Забранени са псувните и клюките днес

На 25 май Църквата отбелязва третото намиране на главата на Пророка, Предтечата и Кръстител Господен Йоан.

За него в Словото се казва "Истина ви казвам: Между родените от жени не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител; обаче, най-малкият в небесното царство е по-голям от него" Матей 11.

През IV век главата на светеца е открита на Елеонската планина в Йерусалим, където е тайно погребана от слугата на съпругата на цар Ирод. След това мощите били оставени в построения храм, а когато той се срутил, главата отново била изгубена.

През V век е откритА от двама монаси поклонници, на които се явил Кръстителят и им показал мястото. Главата на Йоан била скрита в пещера близо до град Емеса, а след това в Комана - от иконоборците.

Светилището е открито за трети път през 850 г. и пренесено в Константинопол. Сега част от светата глава се съхранява в Атон.

Църквата днес се обявява против нецензурния език, ругатните, обидите, алчността и клюките, не трябва да отказвате помощ.

Не се препоръчва да взимате остри предмети, да правите общо почистване на дома си и да метете боклука на този ден - заедно с него можете да изметете всички хубави неща.

Забранено е да посещавате гробовете на близки, да се забавлявате и да организирате шумни празненства.

