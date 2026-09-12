Първото българско Камино тръгва от Странджа към мощите на Свети Йоан Кръстител
Маршрутът от Малко Търново до Созопол е 81 километра и свързва планина, море, светини и европейската поклонническа традиция
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Маршрутът от Малко Търново до Созопол е 81 километра и свързва планина, море, светини и европейската поклонническа традиция
Не вдигайте шумни партита
Молитвите на този празник са посветени на изцеление от болести
По време на Сирната седмица не се яде месо, но все още е разрешено да се ядат мляко, сирене, яйца, риба
Църквата е отредила строг пост, дори без растителна мазнина
Йоан Кръстител, наричан още Предтеча, и Исус Христос са съвременници и далечни сродници
Свински ребра с кисело зеле
Вярва се, че на този ден змиите и гущерите се прибират в своите леговища
Според народа на Еньовден започва далечното начало на зимата
На Богоявление се възвестява тайната на Светата Троица
Православната църква свързва празника с отсичането на главата на св. Йоан Кръстител
В България започва на 21 юни 2020 г. в 00.43 часа
Църквата отбелязва третото намиране честната глава на светеца
На Светла събота се почита св. Йоан Кръстител
Имен ден днес празнуват Иван, Иво, Йоан, Йоана, Ивайло, Иванка, Ивана, Ванчо, Ваньо, Ваня, Ивелин, Калоян, Йото, Йонко, Жан, Жана и Яна
София. На 7 януари българската православна църква почита паметта на Свети Йоан Кръстител, който кръщава Исус Христос в река Йордан. Празникът е нарича...
Шефът на НИМ пази в тайна екипа, с който ще защитава реликвата в неделя
Владимир Путин се поклони пред останките на Кръстителя
Борбата в рунд III на онлайн референдума за Чудесата на България започна с люта надпревара. Страстите отново се възпламениха, след като сайтът за глас...
Бургас. Славата на чудотворните мощи на Йоан Кръстител, които бяха открити в Созопол, отдавна е достигнала и до Санкт Петербург. В това се убедиха общ...