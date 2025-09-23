Следвайте много важен съвет на днешния църковен празник

На 23 септември православната църква отбелязва зачатието на Йоан Кръстител, а също и деня на света мъченица Ираида Александрийска.

Йоан Кръстител

Йоан Кръстител е най-почитаният светец в християнството след Дева Мария. Той е роден в семейството на възрастна двойка - свещеник Захария и съпругата му Елисавета, които дълго време са бездетни. С молитви те измолили син, чието появяване било възвестено на Захария от архангел Гавриил. Тогава Захария се усъмнила в думите на ангела, заради което онемяла. Но гласът й се завърнал, когато се наложило да се даде име на новороденото с бебе. Нарекли го Йоан и баща му започнал да говори за него като за Предтеча Господен.

Йоан Кръстител е роден шест месеца преди Исус. Майка му Елисавета бременна дошла при сестра си Дева Мария, която току-що била получила добрата новина за раждането на Спасителя. Елисавета казала на сестра си: „Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба!”

Цар Ирод научил за раждането на царя на евреите от маговете и заповядал да убият всички бебета, след което подчинените му нахлули направо в храма при Захари и настоявали той да се откаже от сина си. Мъжът отказал и бил убит, а Елизавета успяла да избяга с малкия Йоан в пустинята. След 40 дни Елизавета също починала, а самият Йоан израснал в пустинята, докато не се появил пред израелския народ, за да обяви идването на Месията.

Ираида

Света Ираида е живяла в Александрия през 3-4 век. Баща й бил свещеник и момичето решило да стане монахиня на 12-годишна възраст. По време на царуването на император Максенций, християните били преследвани. Веднъж Ираида видяла акостирал кораб, на който имало много хора и монаси в окови. Те били дадени на съд за проповядване на християнството. Без колебание Ираида се присъединява към останалите и също била екзекутирана.

Традиции и обичаи за 23 септември

Въз основа на знаците на деня може да се определи какво ще бъде времето, есента и зимата:

дъжд на този ден - останалата част от месеца ще бъде топла;

слънцето грее слабо - ще има дъжд в края на септември;

В народния календар 23 септември е празникът на Ираида Спорная (или Раиса). Наричали са я така, защото е било трудно да се предвиди какво ще е времето в този ден.

На този ден не трябва да се вземат съдбоносни решения - всичко може да се обърка, ругатните, изречени по адрес на съпруг означават дългосрочни проблеми в семейството. На този ден човек не трябва да се оплаква от живота - хората вярват, че това може само да влоши ситуацията.

Молитвите на този празник са посветени на изцеление от болести, особено главоболие, отърваване от лоши навици, успокояване на душата, а също и за раждане на дете.

Според народните обичаи от 23 септември започва подготовката на дома за зимата, започват да подготвят дърва за огрев. Денят се счита за благоприятен за домакинска работа в навечерието на зимата и преди падането на сланата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com