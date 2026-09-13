Следвайте много важен съвет на днешния църковен празник
Молитвите на този празник са посветени на изцеление от болести
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Молитвите на този празник са посветени на изцеление от болести
Днес почитаме и Света мъченица Ираида
София. На 9 декември българската църква почита св. Анна - майката на Дева Мария. На нея са посветени няколко дни през годината, а в днешният ден се от...
От ин витро обаче имат нужда едва 23 000 от тях, обяснява д-р Мариела Даскалова
Мъжете имат право на до 5 деца, за жените таванът е 34 г.