Почитаме светица, преоблечена като мъж. Черпят бисерните имена

На 24 декември православната църква почита Света преподобна мъченица Евгения – ден, който съвпада с Бъдни вечер и носи дълбоки духовни и културни традиции. Имен ден празнуват Евгени, Евгения, Бисер, Бистра и още много сродни имена.

Света Евгения – житие и подвиг

Света Евгения е родена в Рим в знатно семейство. Баща ѝ Филип бил управител на Александрия и целия Египет. Отличавала се с красота, образование и доброта. Още като млада тя се увлича по християнството, напуска дома си и преоблечена като мъж постъпва в манастир. Там е подстригана за монах и скоро е избрана за игумен. Евгения лекувала бедните чрез молитва и добри дела, което привлича завист и клевети. Арестувана и изправена пред управителя – своя баща – тя разкрива самоличността си. Цялото семейство приема християнството. По-късно Евгения е обезглавена заедно със своите спътници Прот и Якинт, свидетелствайки за вярата си.

Традиции и обичаи на 24 декември

Денят на Света Евгения съвпада с Бъдни вечер – един от най-важните празници в православния календар.

Вечерята е постна и включва нечетен брой ястия – обикновено 7, 9 или 11.

На трапезата присъстват боб, сарми, ошав, мед, орехи и пита с късмети.

Огнището се запалва с „бъдник“ – специално дърво, което символизира новото начало и благословията.

В семейството се спазва тишина и молитвен дух, защото се вярва, че в полунощ небето се отваря и желанията се сбъдват.

Забрани за деня

На този ден народната традиция повелява:

Да не се работи тежка физическа работа.

Да не се изнася нищо от дома – храна или вещи, за да не „излезе“ берекетът.

Да не се кара и вика, защото се вярва, че това носи нещастие през идната година.

Кой празнува имен ден

На 24 декември имен ден празнуват всички, носещи имената Евгени, Евгений, Евгения, Бисер, Бисера, Бистра, Благородна, Жени, Женя, Жечка, Първан, Първана.

Значение на празника

Почитането на Света Евгения на Бъдни вечер е символично – тя е образец на чистота, смелост и преданост към Христос. Денят съчетава личната памет за светицата с общонародните ритуали на очакването на Рождество Христово.

