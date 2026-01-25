Чудни имена празнуват: днес не се отказва помощ

Денят, който носи живот: 26 януари събира вяра, чудо и имен ден

На 26 януари православната църква отбелязва паметта на Преподобни Ксенофонт, съпругата му Мария и техните синове Йоан и Аркадий – семейство, превърнало се в символ на живота, избавлението и непоклатимата вяра. Денят е не само църковен празник, но и имен ден за всички, които носят имената Живко, Живка и Зоя – имена, заредени със силна житейска и духовна символика.

Името Живко има славянски произход и означава „жизнен“. В него е закодирано най-древното родителско пожелание – детето да бъде живо и здраво, да устои на изпитанията и да пребъде. Неслучайно народът свързва този ден с надеждата, че каквото е „животворно“, не може да бъде прекършено.

Житието на светото семейство звучи като притча. Преподобни Ксенофонт и съпругата му Мария изпратили синовете си Йоан и Аркадий да се учат в Бейрут. По пътя корабът им претърпял тежко корабокрушение и братята били разделени. Дълго време родителите не знаели дали децата им са живи.

Тогава се случва чудото. Бог утешил Ксенофонт и Мария с чудно видение, в което им било разкрито, че синовете им не са загинали. Вярата надделяла над страха, а надеждата се оказала по-силна от отчаянието.

Срещата в Йерусалим

Съдбата събрала отново семейството в Йерусалим, където двамата братя вече били поели по пътя на монашеството. Срещата била щастлива и съдбовна. Мария постъпила в манастир и по-късно била удостоена с дара на чудотворството. Йоан, Аркадий и Ксенофонт се оттеглили като отшелници в пустинята, отдавайки живота си на молитва и смирение.

С времето цялото семейство било причислено от църквата в лика на светците – рядък пример за духовен път, извървян заедно.

Имен ден с поверия

В народните вярвания 26 януари е ден, в който животът се „закрепва“. Старите хора казвали, че ако на този ден времето е меко и спокойно, годината ще бъде здрава и плодородна. Смятало се е още, че:

Не се отказва помощ – каквото дадеш, ще ти се върне двойно.

Добре е да се запали свещ за здраве, защото денят носи „животворна сила“.

Именниците трябва да са весели – тъгата на Живковден се смята за лош знак.

Животворният петък

Освен през януари, именният ден на Живко, Живка и производните им се отбелязва и в първия петък след Великден, известен като Живоприемен, Животворен или Светъл петък. Тогава празникът отново се свързва с живота, възкресението и обновлението – своеобразно продължение на смисъла, заложен още в името.

