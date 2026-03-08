Патриарх Даниил отслужва литургия за 40-те Севастийски мъченици

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес Василиева света литургия по повод празника на 40-те Севастийски мъченици. Богослужението ще се състои в храма „Св. Четиридесет мъченици“ в град Сапарева баня. Това става ясно от предварителната програма за март 2026 г. на патриаршеските и архиерейските богослужения в Софийската епархия, публикувана на интернет сайта на Софийската митрополия.

Посещението на патриарх Даниил в Сапарева баня не е първо. На 7 септември 2025 г., по повод Предпразненството на Рождество Богородично, той също отслужи света литургия в същия храм.

„Изповядването на греховете е средство за очистване на съвестта. Когато съвестта е чиста, можем да гледаме нашите близки, съседи и всеки срещнат с радост и открито чело“, каза тогава патриарх Даниил в Сапарева баня.

При първото му посещение в града в съслужение участваха Браницкият епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит, ставрофорен иконом Георги Паликарски - архиерейски наместник на Дупнишката духовна околия, протойерей Димитър Филибев - председател на църковното настоятелство при храма, както и протодякон Иван Петков, припомня сайтът на Община Сапарева баня.

Тогава храмът „Св. 40 мъченици“ се оказа тесен за стотиците миряни, които бяха дошли да получат благословия от българския патриарх.

