Патриарх Даниил за войната: Ужасно е, когато човек избива човеци

Българският патриарх Даниил отправи силно послание по повод ескалацията на напрежението в Близкия изток, определяйки случващото се като дълбока човешка трагедия. По думите му най-страшното е, когато човек посяга на живота на друг човек.

„Бог да даде своя мир в душите на човеците и да погледнем колко ужасно е това, когато човек възстава срещу човек, когато човек избива други човеци“, заяви Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски.

Изказването му прозвуча след тържествената литургия и молебен, отслужени в катедралния храм „Св. Александър Невски“ по повод Неделя Православна – първата неделя от Великия пост. На този ден православната църква отбелязва победата на православието над иконоборческата ерес и триумфа на светите икони.

След молебена бе организирано литийно шествие около храма, в което вярващи изнесоха свети икони и мощи – символ на вярата и духовната устойчивост в трудни времена. Посланието за мир и състрадание прозвуча особено силно на фона на международното напрежение и призивите за прекратяване на насилието.

