Д-р Пенка Христова:  Да научим децата на любов към Бога

По решение на Светия Синод на Българската православна църква Синодалният културно-просветен отдел обяви Националния конкурс „Моят небесен покровител / Моят православен храм“ – 2026 г., който кани деца от детските градини и ученици от 1. до 12. клас да изразят своята вяра и духовно вдъхновение чрез изобразително изкуство, литература (поезия и проза), фотография и информационни технологии. Творбите могат да бъдат посветени на небесния покровител на участника, на православния храм като дом Божий или на конкретна църква, свързана с духовния живот на семейството и общността. Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 23 март 2026 г., а наградените участници ще бъдат обявени на 8 април на официалния сайт на Българската православна църква – Българска патриаршия. Награждаването е предвидено за 26 април след света Литургия в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“, където ще бъдат представени и отличените творби. Повече за идеята на конкурса, неговите цели и за участието на децата и младите хора разказва д-р Пенка Христова от Културно-просветния отдел на Св. Синод.

- За поредна година се осъществява конкурсът „Моят небесен покровител / Моят православен храм“. Каква духовна цел стои зад него отвъд творческото участие на децата, д-р Христова?

- Общата цел на Конкурса е да стимулира творческите заложби и изяви на деца и ученици, свързани със съкровищницата на християнското изкуство, църковно-обществената история, православната святост и духовност. Като по-специфични цели можем да посочим задълбочаването на знанията на децата относно Бога, Св. Богородица, светите ангели и православните светии с внимание върху тяхната закрила и благотворно въздействие спрямо вярващия човек, както и разширяване на познанията на подрастващите за православния храм като дом Божий и обиталище на Божието присъствие и Божията благодат; свято място за богослужение, за лична и съборна молитва; духовно, просветно и културно средище и историческа светиня. Но отвъд тези цели можем да посочим, че Конкурсът дава възможност на децата и младежите да се докоснат до божествената благодат и радост чрез богомислието по време на творческия им процес. Също така, чрез участието си в Конкурса децата се включват в благотворителната инициатива на Св. Синод „Деца рисуват за деца“, дарявайки рисунките и фотографиите си за благотворителните изложби, на които те се разпродават, а събраните средства се даряват за детски отделения в български болници. Така реално участниците помагат на свои болни и страдащи връстници и така се учат на добродетели, като съпричастност, милосърдие и любов.

- Как подобни инициативи помагат на най-малките не просто да научат нещо за вярата, а да я преживеят лично и сърдечно?

- Участието в този конкурс предполага активен творчески процес с православна насоченост. Вярваме че именно в такъв един процес децата разсъждават задълбочено относно Бог и ролята Му в нашия живот, относно живота на светиите и живота на Църквата. Освен до повече знания в тази област, това неминуемо води до докосването на детето до благодатта и радостта, които това занимание носи. И така, всеки един празник на Христовата Църква и на нейните светии би се превърнал за детето в източник на тази благодат, едно осъзнато преживяване на празника, изпълнено с много радост. Именно защото ще е пречупено през личния опит на участника и личното му съприкосновение с Божията благодат.

- Какъв е подходът на Църквата днес към възпитанието на децата във вяра в свят, който често предлага съвсем различни ценности и модели на подражание?

- Подходът на Църквата е насочен към изграждане у децата и подрастващите на нематериални ценности и добродетели, които да им помогнат да се справят в този свят, изпълнен с грях, страдания и раздори. Църквата им предлага една друга алтернатива – а именно вярата в непреходния и любящ Бог, която ще им даде твърд ориентир в живота и ще ги изпълни с много мир и радост. А чрез участието в светите тайнства на Църквата децата могат съвсем реално да почерпят от Божията благодат и Църквата да се превърне за тях в тихо пристанище и източник на утеха.

- Според Вас кое е най-важното, когато говорим на децата за Бога - знанието, примерът, атмосферата в семейството или живият опит в храма?

- Децата са много чисти, те имат вроден стремеж към светостта и към Бога и могат много по-лесно от нас си да възприемат със сетивата и да преживяват Божията благодат. Затова ние, възрастните, трябва да стимулираме този стремеж, да го развиваме. На първо място, трябва да научим децата на любов към Бога. А това става като от една страна ги водим в храма, като присъстват на Св. Литургия, като участват в църковните тайнства, така в тях ще действа Божията благодат и ще могат с радост да преживяват празниците в тяхната пълнота. От друга страна, родителите и учителите трябва да бъдат добър пример за децата, с живота си, с поведението си да изразяват тази любов към Бога, за да може децата да им вярват, да ги следват с желание. И едва тогава можем да дадем на децата знания за Бога – така те ще възприемат по-добре и ще попиват от думите ни за всичко, свързано с Бога, Христовата Църква и светиите.

- Как този конкурс се вписва в по-широката мисия на Православната църква за работа с деца и младежи?

- Конкурсът се вписва чудесно в цялостната работа на Православната църква с деца и младежи, тъй като от една страна той дава възможност на участниците да получат ново познание за Бога, Христовата Църква и светиите, а от друга страна – предпоставя богомислие, което е свързано с досега им със Самия Господ Иисус Христос и с Неговата безмерна благодат.

- Какви методи или подходи според Вашия опит най-много помагат на най-малките да разберат и обикнат вярата по естествен начин?

- Според мен именно срещата с Христос и досегът с Неговата благодат най-много биха помогнали на малките да разберат и обикнат вярата по естествен начин. А най-осезаемо тази благодат се усеща в Църквата, по време на Светите Тайнства, на Св. Литургия. Там идва и усещането за мир и радост, което няма как да не бъде почувствано от чистите детски душички и така у тях лесно ще се развие любовта към Бога и Христовото учение. Ето защо е толкова важно да водим най-малките в храма и да им даваме възможност да участват в Св. Тайнства на Църквата от най-ранна детска възраст.

- Какви плодове се надявате да даде тази инициатива в дългосрочен план - не само като конкурс, а като изграждане на духовен опит за участниците и техните семейства?

- Искрено се надяваме Синодалният национален конкурс в дългосрочен план да донесе много полезни и душеспасителни плодове за участниците в него – като започнем от богомислие и задълбочаване на познанията за Бога, светиите и Христовата Църква по време на творческия им процес, преминем през влизането в храма, участието в Св. Литургия и възможността да вземат Св. Причастие в неделята, когато се извършва тържественото награждаване и завършим с възпитаването на добродетели, като милосърдие, съпричастност и любов към болните и страдащите при преотстъпването на творбите им за Благотворителната инициатива „Деца рисуват за деца“ на Св. Синод, при които най-добрите рисунки и фотографии се разпродават с цел подпомагане на детски отделения на болници в България.

- Какво послание бихте отправили към родители и учители, които искат да помогнат на децата да изградят жива връзка с духовния живот, а не само културна принадлежност към традицията?

- Сам Христос е казал в Евангелието: „...оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно“ (Мат. 19:14). Така че, нека това да бъде и нашето послание към всички родители и учители – да дадат възможност на децата си да се срещнат и да познаят Христос, защото Бог е любов, а срещата с Него носи голяма благодат, радост и мир – така необходими в този свят.

***

Пo решение на Св. Синод на БПЦ – БП Синодалният Културно-просветен отдел обявява: Национален конкурс „МОЯТ НЕБЕСЕН ПОКРОВИТЕЛ / МОЯТ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ“ – 2026 г. в следните категории:

- Изобразително изкуство

- Литература (поезия и проза)

- Фотография и информационни технологии

В Конкурса могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас. Творбите трябва да са посветени (по избор или в съчетание): на небесен покровител, избран от участника, и/или на православния храм като дом Божий и/или на конкретна църква, значима за молитвения и духовен животн на конкурсния участник, на неговото семейство или на друга общност от хора и православни вярващи.

Всички технически изисквания към отделните жанрове са разяснени в Статута на Конкурса, поместен на сайта на Българската патриаршия (https://bg-patriarshia.bg/news/statut-na-natsionalen-konkurs-moyat-nebesen-pokrovitel-moyat--1).

Готовите творби можете да изпратите на адреса на Българска патриаршия:

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ

СВ. СИНОД на БПЦ-БП

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „МОЯТ НЕБЕСЕН ПОКРОВИТЕЛ / МОЯТ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ” – 2026 г.

УЛ. „ОБОРИЩЕ” № 4

ГР. СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ

Email: [email protected]

КРАЕН СРОК: 23.03.2026 г. (понеделник)

