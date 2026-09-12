Д-р Пенка Христова: Да научим децата на любов към Бога
Средствата от благотворителната инициатива на Св. Синод „Деца рисуват за деца“ се даряват за детски отделения в български болници
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Средствата от благотворителната инициатива на Св. Синод „Деца рисуват за деца“ се даряват за детски отделения в български болници
Поводът за изявлението на Светия синод беше решението на Върховния касационен съд
Вероятно пръв български архиепископ е бил Георги, с титлата "Доростолски"
София. Светият синод на Българската православна църква се събира тази сутрин, за да назначи наместник на Варненската епархия, предаде БНР. Наместникът...