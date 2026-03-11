Шокиращ обрат с времето! След тази дата зимата се завръща

След 15 март 2026 г. синоптичните модели започват да показват вероятност за застудяване, валежи от сняг и понижение на температурите в България. Последните прогнози на модела GFS вече включват сценарий с по-студено време, докато Европейският модел залага на развитие на циклонална обстановка в региона.

Според данните от моделите е възможно преминаване на студен фронт и формиране на циклогенеза над страната, което може да доведе до валежи от дъжд и сняг, както и до осезаемо понижение на температурите. Подобна синоптична обстановка често носи нестабилно време и краткотрайно завръщане на зимни условия, пише "Метео Балканс".

Ситуацията е добре да се следи внимателно, особено от земеделските производители, тъй като топлото време в началото на март може да създаде подвеждащо усещане за ранна пролет. В този период все още сме в сезона на сланите, когато минималните температури могат да паднат под нулата, което крие риск за ранните култури и овощните насаждения.

Ако планирате сеитба или агротехнически дейности, е препоръчително да следите актуалните метеорологични прогнози, защото към края на март не е изключено да станем свидетели на поне едно краткотрайно зимно застудяване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com