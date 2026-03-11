Наше морско бижу обяви най-чаканата промяна! Изстрелва се в небето

Морското ни бижу Приморско обяви най-чаканата новина - започва изграждането на модерно пристанище. Кметът Иван Гайков зарадва съгражданите си със специален пост във Фейсбук.

В него той съобщи, че е започнала подготовката за реализирането на един от най-мащабните инфраструктурни проекти за града.

„Скъпи съграждани и приятели на община Приморско, стартира реализирането на най-мащабния, най-дългоочаквания и най-значимия проект за нашата община – изграждането на съвременно пристанище“, написа Гайков.

По думите му проектът е с дългосрочна визия и ще има важно значение за развитието на общината и региона.

Строителството може да започне до края на годината

Кметът уточни, че на място в Приморско е пристигнал лидерът на ГЕРБ и бивш министър-председател Бойко Борисов, който преди година е поел ангажимент за реализирането на проекта. В срещата са участвали и представители на местната власт, както и народни представители от Бургаския регион.

Предвижда се строителството на пристанището да започне до края на календарната година, като за проекта вече са осигурени и авансово отпуснати 8 милиона евро.

Срокът за градеж - 4 години

„Това е съоръжение с визия за десетилетия напред – проект, който ще остави траен отпечатък в развитието на община Приморско и целия регион“, посочи още кметът.

Приморско с международно отличие

В края на миналия месец Приморско получи и международно признание по време на престижните награди Balkan Alliance of Hotel Associations (BAHA), проведени в сръбската столица Белград.

На церемонията морският курорт беше отличен с приза „Най-динамично развиваща се туристическа дестинация на Балканите за 2025 г.“

От местната администрация определиха наградата като поредно признание за развитието на общината и потенциала ѝ като туристическа дестинация на българското Черноморие.

