Пълна промяна с наша перла по морето. Става магнит за туристи

Пълна промяна с наша перла по морето. Приморско подписа две ключови споразумения за изграждането на важни инфраструктурни обекти, които ще преобразуват визията на курорта, съобщи пред Флагман.бг кметът Иван Гайков.

Първият проект е за изграждане на крайбрежна алея от Южния плаж до бъдещия парк „Кория“, преминаваща покрай река Дяволска и свързваща се с пътната артерия между Приморско и ММЦ.

Алеята ще включва зони за паркиране, изцяло нова настилка, озеленяване и ще осигури удобен и приятен достъп за пешеходци и велосипедисти. Маршрутът й започва от ул. „Станчо Костадинов“, преминава през ул. „Крайбрежна“, след това поема по ул. „Лазурен бряг“ и стига до ул. „Съединение“, където се пресича с основната пътна връзка.

Вторият обект обхваща трасето от ул. „Съединение“ до моста над река Дяволска, като се очаква и стартиране на проекти за два участъка от връзката между ММЦ и Китен (при автогарата). Обмисля се и рехабилитация на останалата част от пътя Приморско–ММЦ със собствени средства, ако не се осигуряват външни средства.

Идеята е да се създаде панорамна и безопасна връзка между двата курорта, с възможност за разходки, колоездене и обновено улично осветление, което да осигури комфорт и през нощта. Всичко това ще бъде водеща част от изграждането на парк „Кория“, който се очаква да бъде едно истинско бижу.

Кметът Иван Гайков подчерта, че проектите са от стратегическо значение и ще работят интензивно за реализацията им още през 2026 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com