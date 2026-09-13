Пълна промяна с наша перла по морето. Става магнит за туристи
Две много важни инвестиции прави градчето
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Две много важни инвестиции прави градчето
Ханде Ерчел стресна феновете с нов цвят на косата си
Моделката с нов проект
Изграждат басейн, спортна зала и зеленчукова градина
Четирите проекта ще бъдат реализирани до 2023 г. Общо 19 658 031,68 лв.,100 % безвъзмездна финансова помощ, ще получи община Казанлък по оперативна е...
София. Изрисуваха един от калканите на ъгъла на ул. „Козлодуй" и ул. „Константин Стоилов" в столицата. Това не е вандалска проява, а по инициатива на...