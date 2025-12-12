БАТ България с кампания за насърчаване на отговорното поведение

БАТ България надгражда своята годишна програма за насърчаване на отговорното поведение с превенция срещу изхвърлянето на дребни отпадъци и опазване на околната и градската среди. Компанията продължава своята информационна инициатива „Никой не видя“, с която акцентира върху факта, че небрежно хвърлените дребни отпадъци не остават невидими, а напротив – те са не само забележими, но и трупайки се с все по-бързи темпове, те се превръщат в негативен отпечатък за населените места и природата ни.

С кампанията се обръща внимание, че голям процент от хората изхвърлят неправомерно дребни отпадъци с идеята, че един фас повече например, или друг дребен отпадък, няма да имат съществено значение, особено ако се изхвърлят без никой да разбере. За целите на информационната кампания на БАТ България са разработени ключови визии, които онагледяват различни ситуации на проблема със замърсяването с дребни отпадъци, както и възможното негово решение с насърчаване на отговорното поведение.

Информационната кампания на БАТ България „Никой не видя“ призовава за изхвърляне на дребните отпадъци на обозначените за това места, както и тези за общ битов отпадък.

Кампанията „Никой не видя“ се осъществява от Бритиш Американ Табако Трейдинг ЕООД в изпълнение на чл. 23 от Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

