Напрежението на Кулата расте! Гръцките фермери готвят нова блокада

Преминаването през граничния пункт Кулата тази сутрин е свободно и в двете посоки, но това спокойствие се очаква да е краткотрайно. По информация на бТВ ситуацията ще се промени около обяд, както се случва почти всеки ден в последната седмица.

Гръцките фермери отново са строени с тежката си селскостопанска техника от другата страна на границата и са в готовност за поредната блокада, която обичайно продължава по 7-8 часа и парализира целия поток към южната ни съседка.

Напрежението вече е видимо - шофьорите, които в началото гледаха с разбиране на протестите, започват да губят търпение. Те чакат с часове от двете страни на границата, графиците се разпадат, а доставки закъсняват. Не са засегнати само българските превозвачи - в опашките редовно попадат полски, румънски и македонски тирове, чиито маршрути се превръщат в логистичен кошмар.

Обстановката в Гърция ескалира - вече има над 50 активни блокади в страната. Затварят се пристанища и летища, а на места протестиращите влизат в сблъсък с властите. За днес е планирано блокиране на пристанището в Солун, което допълнително ще утежни ситуацията.

Причината за безпрецедентния натиск е неизплатените европейски субсидии към фермери и земеделци. През лятото в гръцката агенция, отговаряща за разпределението на средствата, избухна мащабен корупционен скандал, който доведе до блокиране на плащания и до вълна от недоволство. Протестите продължават, а граничните пунктове остават една от основните арени на напрежението.

