Земетресение засегна част от Гърция без нанесени щети

Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано снощи в Южна Гърция в 22:48 часа местно време, съобщи на официалната си страница гръцкият Институт по геодинамика. Няма информация за пострадали хора или материални щети, допълва Ройтерс.

Епицентърът на труса е бил на 7 км запад, северозапад от град Калаврита на полуостров Пелопонес. Според данните на Института по геодинамика земетресението е било на дълбочина над 23 километра.

Европейският-средиземноморски сеизмологичен център съобщи, че трусът е бил малко по-силен – с магнитуд 4,8 – и е бил последван от втори по-слаб трус със сила 3,5.

По-рано днес няколко сравнително леки земетресения също са били регистрирани в Южна Гърция.

