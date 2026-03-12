Сирени, ракети и живот в убежища в Северен Израел

Обстрелът срещу Израел продължава, като най-тежко засегната е северната част на страната. Там жителите разполагат с по-малко от 10 секунди, за да се укрият при ракетни атаки. За ситуацията разказа пред БНТ българката Рина Бакалов, която живее в Израел. По думите ѝ интензивността на атаките през последните дни се е увеличила значително.

"Няколко дни най-силно е обстрелването в северната част на Израел. „Хизбула“ се активираха страшно много, за да помогнат на Иран, и непрекъснато има ракети. За съжаление времето, за което хората трябва да се скрият по убежищата, е по-малко от 10 секунди, защото е много близо и е много трудно", разказа тя.

Бакалов описва тежко ежедневие за хиляди семейства, които са принудени да прекарват голяма част от времето си в бомбоубежища и подземни помещения. "Повечето хора живеят в бомбоубежища, скривалища, в подземия, защото, нали разбирате, че семейство с 3 деца няма как майката да ги вземе и да тича с децата, ако бащата е в запас. Те живеят или на обществени места, където са подсигурени, или ако имат убежище в собственото жилище, но положението е много, много тежко."

По думите ѝ ракетни атаки има и в централната част на страната, но там времето за реакция е по-голямо и хората имат повече възможности да се укрият.

Бакалов отбелязва, че израелското общество е разделено по отношение на войната, но според нея мнозинството от хората подкрепя военните действия с надеждата те да доведат до по-трайна сигурност. "Повечето осъзнават и искат това да е последната война", каза тя.

По думите ѝ ежедневието в страната вече е сериозно нарушено. Училищата и детските градини са затворени, а много семейства са принудени да променят изцяло ритъма си на живот.

"В момента няма училища, няма детски градини. На всяко семейство по един човек от семейството минимум не може да работи, защото трябва да си гледат децата. Много е трудно. Мобилизирани сме много силно да изкараме тази война", посочи Бакалов.

Тя допълни, че конфликтът вече оказва сериозно влияние върху икономиката и социалните системи в страната. Въпреки това, според нея обществото остава решено да издържи до края на войната.

"Ние сме, за съжаление, доста изстрадал народ тук. И може би трябва да се издържи още мъничко, за да може след това да има по-траен мир", каза още Рина Бакалов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com