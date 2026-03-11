250-килограмова бомба в Дрезден евакуира града

Невзривена британска бомба от Втората световна война в Дрезден беше обезвредена, съобщи полицията, предаде "Би Би Си".

Голяма част от центъра на града беше евакуирана, след като 250-килограмовата бомба беше открита близо до бившия мост "Карола", който се срути в река Елба през 2024 г.

Специалисти от службата за обезвреждане на взривни вещества извадиха детонатора от бомбата и след това я взривиха в ранния следобед.

Пожарната служба в Дрезден заяви, че това е била най-голямата евакуация в града досега, засегнала около 18 000 жители, туристи и пътуващи до работа. Голяма част от стария град беше отцепена.

В зоната на евакуацията бяха и полицейското управление, провинциалният парламент на Саксония, няколко министерства, домове за пенсионери и възрастни хора, дневни центрове и други социални институции.

След проверка за безопасност и потвърждение, че всичко е наред, на жителите беше разрешено да се върнат по домовете си, като ограниченията за движение също бяха премахнати.

