250-килограмова бомба в Дрезден евакуира града
Невзривена от Втората световна война
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Невзривена от Втората световна война
Полицията в Германия с мащабна акция
Диамантени бижута, перлено колие и десетки други скъпоценности не са застраховани
Музеят "Грюнес Гевьолбе" в Дрезден притежава най-скъпите диаманти в света
Сблъсъци избухнаха на митинг на ПЕГИДА в Дрезден Планове за вдигането на бодлива стена по източните граници на Германия срещу потока бежанци са израб...
Адвокат Незрет Бабучев Преди всичко бих искал да изкажа моите съболезнования към семействата на всички загинали в Париж. Много важно е да се отбележи...
Дрезден. Нощта в Дрезден бе белязана с поредния митинг срещу имигрантите. Това е 10-тата акция, организирана от движението ПЕГИДА. Над 17 000 души се...
Дрезден. Близо 15 хиляди души излязоха на поредната демонстрация срещу нелегалните имигранти и ислямизацията на Германия в Дрезден. "Ние сме хората!...