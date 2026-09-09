Край на кармичните изпитания за две зодии. Идват любов и пари

След две години, които според астролозите са били изпълнени с трудни уроци, напрежение и сериозни промени, за две зодии най-после започва много по-благоприятен период. Телец и Скорпион са знаците, при които през септември се очаква най-осезаемо усещане за освобождаване от стари проблеми и отваряне към нови възможности.

Август донесе две реални астрономически затъмнения - пълно слънчево на 12 август и частично лунно на 28 август, което в астрологичните интерпретации се разглежда като завършек на продължителни цикли. Особено силна дата се очертава 10 септември, когато Венера влиза в Скорпион, а Уран започва ретроградното си движение в Близнаци.

Телецът най-после вижда накъде да върви

От 2024 г. насам много представители на Телец преминават през сериозен период на промени, който според астрологичните прогнози е засегнал едновременно личния живот, кариерата и усещането им за сигурност. За знак, който обича стабилността и ясните планове, продължителната неизвестност може да е била особено тежка.

През септември картината започва да се изчиства. Астрологът Анна Соболева прогнозира, че Телците постепенно ще започнат отново да изпитват удоволствие от живота и ще прекъснат отношения и ситуации, които изчерпват силите им. Вместо непрекъснато да се питат дали вървят в правилната посока, те ще бъдат много по-готови да вземат решения и да действат. Именно тази промяна в нагласата може да се окаже една от най-важните за тях през остатъка от 2026 г.

Любовта прави рязък завой

Силната промяна за Телец засяга и личните отношения. На 10 септември Венера навлиза в Скорпион и остава там до 25 октомври, преди по-късно през годината отново да се върне в знака. В традиционната астрология този транзит се свързва със силни чувства, страст и стремеж към по-дълбоки емоционални връзки.

Соболева определя септември като особено благоприятен за Телците в любовта. Обвързаните могат да усетят повече близост и откровеност, а за необвързаните прогнозата е още по-смела - според астролога се отваря възможност за среща с човек, който може да придобие много важно място в живота им.

Парите също излизат на преден план

На същия 10 септември Уран става ретрограден в Близнаци и ще остане в тази фаза до 8 февруари 2027 г. Астрологът Кейт Роуз свързва движението със силна промяна в начина, по който Телецът мисли за доходите, материалната сигурност и собствената си стойност.

Тук възможностите може да не идват по традиционния начин. Според Роуз Телците трябва да бъдат по-отворени към нестандартни източници на приходи, пасивен доход или различен професионален модел. За хората, които отдавна усещат, че сегашната им работа вече не им носи развитие, периодът може да се превърне в повод за сериозна промяна.

Скорпионът приключва дългата битка

Скорпионите също са сред знаците, които според астролозите от 2024 г. насам преминават през поредица от изпитания. Проблемите може да са се появявали едновременно в любовта, кариерата, отношенията с другите и личната увереност. Септември обаче поставя начало на различен период.

Решаващият момент отново е 10 септември. Венера влиза директно в Скорпион и според Соболева това отваря нов цикъл, в който представителите на знака могат да получат повече възможности и осезаемо подобрение във финансовата сфера.

Една смела стъпка може да промени много

Астрологичната прогноза допуска Скорпионите да предприемат важен ход, чрез който да покажат много по-ясно собствената си сила, влияние или амбиции. Това може да е решение, свързано с работата, публична изява или нова среда, в която знакът ще привлече повече внимание.

Към тази картина се добавя и новолунието в Дева. То настъпва късно на 10 септември по американско източно време, което означава ранните часове на 11 септември по българско време. В астрологичните тълкувания това новолуние се свързва с подреждане на приоритетите, нови решения и поставяне на по-практични цели.

За Скорпиона хората се превръщат в ключ към успеха

Една от най-съществените промени ще бъде в социалния живот. След период, в който част от Скорпионите може да са предпочитали дистанцията и самостоятелността, прогнозата ги насърчава да излязат от изолацията и да приемат повече срещи, разговори и нови контакти.

Първоначално това оживление може дори да им се стори изморително. Но именно новите познанства и разширяването на кръга от контакти могат да се окажат важни за бъдещи професионални и финансови възможности. Според прогнозата на YourTango по-активната комуникация ще бъде един от факторите, които могат да помогнат на Скорпионите да увеличат както доходите си, така и броя на полезните връзки.

Двете зодии получават това, което им липсваше

За Телец голямата промяна е яснотата - след дълъг период на несигурност знакът започва да вижда по-отчетливо какво иска в любовта, кариерата и парите. За Скорпион ключът е отварянето към света - повече хора, повече движение и възможности, които трудно биха дошли при продължаваща изолация.

Астрологията не може да гарантира конкретни житейски събития, но прогнозата за септември е категорично оптимистична и за двата знака. След тежките две години Телец и Скорпион влизат в период, в който според астролозите най-важното вече няма да бъде какво трябва да преживеят, а как ще използват възможностите, които започват да се появяват.